Gagahnya Arya Saloka Tenteng Senapan dalam Film Sayap Sayap Patah 2

JAKARTA - Arya Saloka mencuri perhatian warganet berkat penampilannya dalam fim Sayap Sayap Patah 2: Olivia. Dalam stills film itu, sang aktor tampak gagah dalam balutan rompi antipeluru dan helm baja sambil menenteng senjata.

Film yang diproduksi Denny Siregar Production itu merupakan sekuel dari film Sayap Sayap Patah yang sebelumnya menyandingkan Nicholas Saputra dan Ariel Tatum. Saat dirilis pada 2022, film itu mendulang 2,4 juta penonton.

Jika di film pertama menyoroti kisah pasangan suami istri yang begitu dramatis, namun Sayap Sayap Patah 2: Olivia akan mengeksplorasi hubungan ayah dan anak yang terkendala oleh waktu dan profesi sang ayah yang berbahaya.

Film ini akan memulai kisahnya dari meledaknya sebuah bom di kafe bersamaan dengan bebasnya Leong ( Iwa K) dari penjara. Di tengah huru hara tersebut, Sadikin ( Nugie ) memerintahkan Pandu ( Arya Saloka) untuk menyelidiki Leong.

Pandu begitu disibukkan dengan misi tersebut hingga mengurangi waktunya bersama Olivia. Padahal, putrinya sedang membutuhkan kehadiran sang ayah setelah ditinggalkan selamanya oleh sang ibu.