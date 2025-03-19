Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Gagahnya Arya Saloka Tenteng Senapan dalam Film Sayap Sayap Patah 2

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |22:30 WIB
Gagahnya Arya Saloka Tenteng Senapan dalam Film <i>Sayap Sayap Patah 2</i>
Gagahnya Arya Saloka Tenteng Senapan dalam Film Sayap Sayap Patah 2. (Foto: Denny Siregar Production)
A
A
A

JAKARTA - Arya Saloka mencuri perhatian warganet berkat penampilannya dalam fim Sayap Sayap Patah 2: Olivia. Dalam stills film itu, sang aktor tampak gagah dalam balutan rompi antipeluru dan helm baja sambil menenteng senjata.

Film yang diproduksi Denny Siregar Production itu merupakan sekuel dari film Sayap Sayap Patah yang sebelumnya menyandingkan Nicholas Saputra dan Ariel Tatum. Saat dirilis pada 2022, film itu mendulang 2,4 juta penonton.

Jika di film pertama menyoroti kisah pasangan suami istri yang begitu dramatis, namun Sayap Sayap Patah 2: Olivia akan mengeksplorasi hubungan ayah dan anak yang terkendala oleh waktu dan profesi sang ayah yang berbahaya. 

Film ini akan memulai kisahnya dari meledaknya sebuah bom di kafe bersamaan dengan bebasnya Leong ( Iwa K) dari penjara. Di tengah huru hara tersebut, Sadikin ( Nugie ) memerintahkan Pandu ( Arya Saloka) untuk menyelidiki Leong. 

Pandu begitu disibukkan dengan misi tersebut hingga mengurangi waktunya bersama Olivia. Padahal, putrinya sedang membutuhkan kehadiran sang ayah setelah ditinggalkan selamanya oleh sang ibu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167555/arya_saloka-uV07_large.jpg
Arya Saloka Dituding Tone Deaf Imbas Unggah Kalimat Cinta di Tengah Ramai Aksi Demo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142745/arya_saloka-cmZd_large.jpg
Arya Saloka dan Putri Anne Resmi Cerai 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/33/3138945/arya_saloka_dan_putri_anne-zI9N_large.jpg
Arya Saloka dan Putri Anne Tak Pernah Hadir Sidang, Permohonan Cerai Bakal Dibatalkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/33/3138835/arya_saloka-C9MT_large.jpg
Mediasi Gagal, Proses Cerai Arya Saloka dan Putri Anne Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135136/arya_saloka-B2IR_large.jpeg
Cerai dari Putri Anne, Arya Saloka Cuma Lempar Senyuman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135112/arya_saloka-VY0g_large.jpg
Arya Saloka Serahkan Hak Asuh Anak ke Putri Anne, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement