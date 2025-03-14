Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 174

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |14:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 174
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 174. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 174 bercerita tentang Biru dan Amira yang berusaha mencari petunjuk baru bersama Elang. Di tengah penyelidikan, ada momen Elang membantu Amira.

Biru yang melihat kedekatan keduanya mulai cemburu dan meminta Amira menjaga jarak dengan Elang. Sedangkan Vernie terobsesi mencari bukti dengan mengonfrontasi Maudy.

Perempuan itu mempertanyakan rahasia yang disembunyikan Maudy dari Noah. Vernie juga mulai berbohong demi menenangkan Arkana.

Maudy yang tahu Vernie berbohong lalu menghampirinya. Namun Vernie pintar berkelit dan menyalahkan Amira serta Biru atas kelalaian mereka.

Elang menerima kabar dari rumah sakit bahwa rekaman CCTV yang mereka cari telah ditemukan. Apakah bukti CCTV rumah sakit akan membuktikan semuanya?

Bagaimana pula dengan Noah jika semua bukti mengarah padanya sebagai pelaku? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI, setiap hari pukul 19.00 WIB.**

(SIS)

