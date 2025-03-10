Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 170

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 170 bercerita tentang Vernie yang mulai menyadari kalau ternyata proyek yang ia kerjakan bersama Himalaya Mas kembali berjalan.

Vernie pun curiga kalau Noah sengaja membatalkan proyek itu secara sepihak. Sementara itu, Amira masih terlihat murung. Biru berusaha menenangkan istrinya itu dan meyakinkan Amira bahwa dia boleh bertemu Arkana kapan saja.

Suatu hari, Amira menemukan robekan kertas paket honeymoon mereka yang pernah tertunda karena kasus Nada. Amira mengajak Biru untuk merencanakan ulang bulan madu mereka.

Sementara itu, kondisi Elang sudah membaik dan bisa dipindah ke ruang rawat. Dennis menyampaikan ke Elang kalau anak Vernie sedang dirawat di rumah sakit yang sama. Apakah Dennis mengetahui sebelumnya kalau Noah dan Vernie adalah suami istri?

Apakah Biru menerima ajakan Amira untuk merencanakan ulang honeymoon mereka? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI setiap hari pukul 19.00 WIB.**

(SIS)