Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 26

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |13:32 WIB
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 26
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 26 (Foto: RCTI)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 26 Kasih Jannah, konflik semakin memanas. 

Nurmala merasa kesal ketika Kasih membawa Jannah masuk ke dalam rumah tanpa seizinnya. Kasih pun segera meminta maaf dan bergegas kembali ke panti.

Di perjalanan pulang, Andra mengingatkan Jannah agar tidak mengulangi perbuatannya yang nekat kabur dari rumah. Meskipun begitu, suasana sedikit mencair saat Jannah meminta Andra dan Nabila untuk datang ke pementasan baletnya. 

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 26
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 26

Jannah juga ingin Kasih ikut hadir, tetapi Nabila awalnya menolak. Berkat bujukan Andra, akhirnya Nabila setuju mengizinkan Kasih datang ke acara tersebut.

