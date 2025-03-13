Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 25

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |12:17 WIB
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 25
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 25. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 25 bercerita tentang Jannah yang kesal karena Nabilla menambah jadwal lesnya. Jannah menolak hingga Nabilla marah dan menyalahkan Kasih.

Jannah yang kesal akhirnya  kabur dari rumah menuju panti asuhan. Tapi saat hendak keluar dari rumah, dompet Jannah tanpa sengaja terjatuh. Jannah pergi tanpa membawa dompet.

Hal ini membuat Andra dan Nabilla cemas. Jannah terus berjalan tak tentu arah menuju panti asuhan. Ia pun tersesat. Sementara itu, Andra dan Nabilla semakin panik saat tahu jika Jannah tidak ada di panti.

Keduanya langsung mencari Jannah, begitu juga dengan Kasih, Bara dan Mail. Saat Andra mencari Jannah di taman, tanpa sengaja Andra bertemu dengan Nurmala.

Apakah Jannah akan ditemukan? Bagaimana pertemuan Andra dan Nurmala setelah lama berpisah? Saksikan sinetron Kasih Jannah di RCTI, setiap Senin-Jumat, pukul 14.00 WIB.**

(SIS)

