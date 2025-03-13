Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 248

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 248 bercerita tentang Alysa yang terjebak dalam kebingungan dan ketakutan. Ia mulai menyadari semua yang terjadi dalam keluarganya.

Salah satu yang paling mengejutkan baginya, kenyataan bahwa Galang adalah Prasetyo, pria yang selama ini berselingkuh dengan ibunya, Ajeng. Sementara itu, hubungan Ajeng dan Galang semakin memburuk.

Ajeng mengeluarkan senjata untuk membunuh Galang demi melindungi keluarganya. Namun, Galang tidak gentar. Sementara Yasmin dan Romeo, yang bekerja sama dengan pihak kepolisian, mulai menelusuri jejak Rangga.

Mereka menemukan mobil Rangga yang ditinggalkan dan ponselnya yang telah dibuang. Yasmin curiga bahwa sebelum kabur, Rangga sempat menemui Nindy.

Berhasilkah Romeo, Yasmin dan polisi menemukan Rangga? Saksikan sinetron Cinta Yasmin di RCTI, setiap hari pukul 22.15 WIB.**

(SIS)