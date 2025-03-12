Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 247

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 247 bercerita tentang Yasmin dan Romeo yang mendatangi rumah keluarga Cakradinata bersama polisi. Alysa yang membuka pintu untuk mereka sangat terkejut melihat keberadaan polisi.

Ternyata, polisi mencari Rangga untuk menangkapnya atas dugaan pembunuhan Nina. Alysa bingung, bagaimana polisi, Yasmin, dan Romeo tahu tentang masalah itu karena sebelumnya kasus pembunuhan Nina sudah terselesaikan.

Namun Alysa memilih untuk berpura-pura kaget mendengar berita tersebut dan mengaku tidak tahu keberadaan Rangga. Polisi kemudian meminta Alysa untuk segera menghubungi polisi jika mengetahui keberadaan sang kakak.

Sebelum meninggalkan rumah keluarga Cakradinata, polisi mengingatkan Alysa agar tidak menutupi keberadaan Rangga. Sedangkan Yasmin dan Romeo memilih untuk menyerahkan masalah Rangga kepada polisi.

Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)

Yasmin kemudian menggelar konferensi pers untuk mengumumkan bahwa Rangga telah dicopot dari jabatannya di perusahaan karena terlibat kasus pembunuhan. Dia juga mengungkapkan, saat ini status Rangga adalah buronan.