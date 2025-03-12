Sinopsis Sinetron Tangan di Atas Episode 13

JAKARTA - Sinopsis sinetron Tangan di Atas episode 13 bercerita tentang Tukir yang terkejut saat melihat sekelompok pengemis baru dengan konsep unik turun ke jalanan.

Ada pengemis berkostum reog, pengemis tua yang berpura-pura jalan kaki ke Mekkah, hingga pengemis berjanggut panjang dengan sorban. Ia mulai curiga akan adanya persaingan baru dalam dunia mereka.

Di tempat lain, Dermawan tiba di lokasi tempat ia biasa mengemis. Namun dia terkejut melihat mejanya sudah hancur. Ia menyadari ada sesuatu yang berubah dan kemungkinan ada ancaman yang lebih besar dari yang ia bayangkan.

Seorang pengemis dengan pakaian Sadako menegur Diva dengan kasar saat Diva menyebar pamflet himbauan berhenti mengemis. Anehnya, saat Diva bilang bahwa dia anak Dermawan, pengemis itu tampak kebingungan dan tidak kenal Dermawan.

Diva menceritakan pengalamannya bertemu pengemis kasar pada Dermawan. Cerita Diva membuat Dermawan merasa resah. Ia berencana menyelidiki kelompok pengemis asing tersebut.

Bagaimana usaha Dermawan untuk mencari informasi siapa pengemis yang mengganggu dirinya dan anggota PP lainnya?

(SIS)