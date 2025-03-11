Advertisement
TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Tangan di Atas Episode 12

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |22:01 WIB
Sinopsis Sinetron Tangan di Atas Episode 12
Sinopsis Sinetron Tangan di Atas Episode 12. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Tangan di Atas episode 12 bercerita tentang Nur yang berhasil mengumpulkan anggota PP untuk menyamar sebagai tentara. Sementara Iqbal berhasil membawa ibunya ke 'markas' tanpa kecurigaan.

Dalam momen yang menegangkan, ibu Iqbal benar-benar percaya bahwa anaknya adalah seorang mayor jenderal. Iqbal merasa lega karena semua rencananya berjalan lancar.

Sementara itu, konflik di internal paguyuban pengemis terus berlanjut. Sri dan Syukron mulai ragu apakah mereka harus terus mengemis. Iqbal pun mulai mempertimbangkan apakah lebih baik berhenti dari kehidupannya sebagai pengemis.

Semua anggota PP pun mulai sadar bahwa hidup dalam kebohongan dan ketergantungan bukanlah solusi,.Mereka dilema apakah akan mulai mencari jalan baru untuk keluar dari masalah mereka atau tidak.

Keuangan keluarga Ipul yang jauh dari harapan, membuat dirinya mengutarakan idenya untuk berjualan kopi keliling dari pagi hingga sore, sementara café tetap beroperasi malam hari. Apakah Widi menyetujui ide Ipul tersebut?

Saksikan sinetron Tangan di Atas di RCTI, setiap hari pukul 02.00 WIB.**

(SIS)

