Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 80

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 80 bercerita tentang Arini yang masih berusaha menghubungi Lingga dengan harapan pria itu masih mau bicara padanya.

Namun setelah telepon diangkat, Lingga malah bilang jika ingin berbicara di depan kedua orangtuanya. Arini sedih dan langsung overthinking. Angel menyemangati Arini dan bilang dia harus hadapi ini semua.

Sementara itu, Lingga bertemu dengan Emil di depan rumah. Emil akhirnya berkata pada Lingga bahwa selama ini dia dendam pada Lingga karena kematian Citra.

Apa yang akan terjadi dengan mereka berdua? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari pukul 20.45 WIB.**

(SIS)