TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 79

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |12:30 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 79
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 79. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 79 bercerita tentang Emil yang kebingungan ketika flashdisk yang ia namai 'Arini' mendadak hilang. Emil curiga jika benda tersebut ada di tangan Lingga. 

Arini akhirnya menginap di kostan Angel karena tidak kuat menghadapi kenyataan Lingga yang marah kepadanya. Arini berdoa dengan khusyuk semoga sang suami masih mau memaafkannya dan ia mendapat kesempatan kedua.

Mencintaimu Sekali Lagi
Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. (Foto: MNC Media)

Sementara itu, Lingga masih bingung bagaimana harus bersikap kepada Arini. Di satu sisi dia marah, namun lainnya dia masih tidak percaya jika istrinya tersebut benar-benar melakukan hal itu.

Apa yang akan dilakukan Lingga selanjutnya? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI setiap hari pukul 20.45 WIB.**

