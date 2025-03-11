Sinopsis Sinetron Romansa Kampung Dangdut Episode 12

JAKARTA - Sinopsis sinetron Romansa Kampung Dangdut episode 12 bercerita tentang Raka yang terus dihadapkan pada tugas yang tampaknya sederhana, namun selalu berujung pada perselisihan.

Karena, Saodah selalu menugaskannya untuk mengantar makanan spesial untuk Abah Enjang dan Galuh. Namun, meski hal itu tampak sepele, pertengkaran antara Raka dan Galuh selalu tak terelakkan.

Entah mengapa, ketegangan di antara mereka semakin membesar, membuat hubungan yang semestinya indah malah penuh konflik. Sementara itu, Saodah merasakan ada yang tidak beres sejak kedatangan Muhasan ke Desa Cinada.

Kehadiran Muhasan semakin mencurigakan, apalagi Saodah menyadari bahwa pria itu berpotensi menghancurkan hubungan antara Raka dan Galuh. Perasaan benci terhadap Muhasan semakin membara, dan Saodah tak bisa menahan kemarahannya.

Dia pun meluapkan amarahnya kepada Adang, yang dianggapnya terlalu membiarkan hal ini terjadi tanpa tindakan tegas. Namun, Muhasan tidak menyerah begitu saja. Dengan ambisi untuk mendapatkan hati Galuh, dia mencari cara untuk mendekatinya.