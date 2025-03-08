Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 168: Tragedi Elang, Noah, dan Arkana

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 168, perjalanan menuju proyek berubah menjadi bencana bagi Noah dan Elang.

Mobil yang mereka tumpangi tertimpa longsor, membuat semua orang panik. Tim rescue segera dihubungi, dan proses evakuasi pun dimulai. Ketegangan meningkat saat mereka berusaha menggali timbunan tanah, khawatir Noah dan Elang kehabisan oksigen sebelum sempat diselamatkan.

Di tempat lain, Vernie tengah menikmati kebahagiaan setelah menerima notifikasi transfer dana di acara topping off. Dengan uang tersebut, ia berencana menyewa detektif untuk mengungkap rahasia Noah dan Maudy.

Namun, kebahagiaannya seketika berubah menjadi amarah saat Biru memberi kabar mengejutkan: Arkana mengalami kecelakaan di taman dan harus segera dibawa ke rumah sakit.

Bagaimana kondisi Arkana setelah mendapatkan perawatan medis? Apakah Noah dan Elang berhasil diselamatkan dari reruntuhan longsor? Saksikan Terbelenggu Rindu setiap hari pukul 19.15 WIB hanya di RCTI, kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek. #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

