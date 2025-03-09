Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 169

Noah berhasil diselamatkan tim rescue namun tidak sadarkan diri, sedangkan Elang mengalami pendarahan yang hebat dan harus dipindahkan ke ICU untuk menerima transfusi darah yang cukup banyak.

Amira mengabarkan Ratna soal Noah dan Elang yang kecelakaan di proyek dan di rawat di IGD RS itu juga. Ratna segera menghampiri Noah di IGD dan bersyukur Noah selamat. Noah memilih stay di rumah sakit demi menjaga Arkana, namun Vernie malah merasa keki melihat Noah. Vernie makin panas saat melihat Arkana berterima kasih karena Amira sudah selalu menjaganya.

Bagaimana dengan kondisi Elang, apakah bisa diselamatkan? Apakah Vernie akan membuktikan kecurigaannya terhadap Noah? Saksikan Layar Drama “Terbelenggu Rindu” setiap hari pukul 19.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke.

(qlh)