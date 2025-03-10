Dhea Ananda Jadi Single Mom dalam Series VISION+ Culture Shock

JAKARTA – Dhea Ananda menjajal peran sebagai ibu tunggal dalam series terbaru VISION+, Culture Shock. Karakternya digambarkan sebagai seorang ibu yang penuh tantangan dalam membesarkan anak.

"Jadi karakternya jadi ibu-ibu dari Muara Enim. Dia single mom dan hidupnya penuh dengan cobaan sehingga dia mengutuk anaknya. Dengan segala kepolosannya, dia merasa, kutukan itulah satu-satunya cara melindungi sang anak," ujarnya.

Dhea mengaku, punya cara tersendiri dalam membangun chemistry dengan Ajil Ditto yang berperan sebagai putranya dalam series tersebut. Dia meluangkan waktu bersama sang anak saat latihan, reading, hingga banyak berdiskusi satu sama lain.

"Jadi aku sama Ajil banyak diskusi bareng karena jujur, ini peran yang sangat menantang dan sangat bikin aku tegang. Aku enggak punya knowledge sama sekali tentang bagaimana cara menjadi ibu yang punya anak remaja," katanya.

Dhea Ananda menambahkan, "Pas syuting, anakku kan masih 2 tahun. Jadi benar-benar harus banyak tanya, ngobrol, konsultasi. Belum lagi dia dari Muara Enim dengan logat dan pola pikir yang sangat khas daerah. Ini di luar karakter asli aku sama sekali. Jadi enggak punya bayangan."

Walaupun Dhea Ananda mengaku kerap menghadapi tantangan dalam memerankan karakter Desi di Culture Shock, namun ia berhasil membawakan peran tersebut dengan sangat baik.

Hal ini bahkan mendapat pengakuan langsung dari sutradara Culture Shock, Jay Sukmo. Penasaran dengan peran Dhea Ananda sebagai Ibu-ibu dari Muara Enim? Streaming Culture Shock sekarang lewat link ini.