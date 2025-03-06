Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ajil Ditto Jadi Cowok Polos dalam Series VISION+ Culture Shock

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |21:49 WIB
Ajil Ditto Jadi Cowok Polos dalam Series VISION+ Culture Shock
Ajil Ditto Jadi Cowok Polos dalam Series VISION+ Culture Shock. (Foto: MNC Media)
JAKARTAAjil Ditto mengungkapkan pengalamannya berperan sebagai Riko dalam series VISION+, Culture Shock. Dalam series itu, dia berperan sebagai remaja 16 tahun yang hijrah ke Jakarta demi meneruskan pendidikannya. 

Ajil Ditto mengungkapkan, karakter tersebut memiliki tantangan tersendiri untuk diperankan. Apalagi, dalam menggambarkan kepolosan Riko yang harus terlihat natural. 

Culture Shock
Ajil Ditto berperan sebagai series Culture Shock. (Foto: MNC Media)

“Jadi Riko ini tidak terbiasa ngomong dengan lawan jenis karena ada mandat dari ibunya yang bilang kalau dia harus tetap perjaka hingga usia 30 tahun. Jika dilanggar, maka dia akan meninggal,” kata Ajil.

Konsep unik yang diusung series karya sutradara Jay Sukmo ini memberikan komedi kocak dan drama yang menarik. Riko, sebagai seorang remaja yang polos, harus menghadapi pergaulan bebas Ibu Kota.
 

(SIS)

