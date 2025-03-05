Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 242

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |17:46 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 242
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 242. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 242 bercerita tentang Ajeng yang ikut menanyakan perkembangan pencarian Bagus ke Rangga. Pria itu kemudian memberitahukan temuan Galang.

Namun Ajeng langsung minta Rangga untuk menyelesaikan semua sendiri tanpa melibatkan Galang. Rangga yang curiga kalau Bagus mengetahui tentang kematian Yoga, membuat Ajeng jadi salah tingkah. 

Ajeng jadi khawatir, apa Bagus selama ini tahu kalau dia yang telah membunuh Yoga. Yasmin dan Romeo yang tidak menyerah dalam mencari kebenaran tentang pembunuh orangtuanya akhirnya berhasil menemukan rumah Bagus setelah membuntuti Yudha.

Dengan mata berkaca-kaca, Bagus menceritakan bahwa ia terakhir kali melihat Yasmin ketika masih bayi. Setelah lama menutup diri dan bersembunyi, akhirnya Bagus bersedia mengungkap kebenaran. 

Bagus mengatakan, dia mendengar percakapan Ajeng dan Heru. Dalam pembicaraan itu  Ajeng memerintahkan Heru untuk membunuh Yoga. Lalu apa yang akan dilakukan Yasmin setelah mengetahui kebenaran tersebut? 

Saksikan sinetron Cinta Yasmin di RCTI kanal digital 28 UHF, pada Rabu (5/3/2025), pukul 22.10 WIB.**

(SIS)

