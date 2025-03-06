Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 243

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 243 bercerita tentang Ajeng yang menemui Bagus di rumahnya. Saat bertemu, Bagus dengan wajah ketakutan memastikan ia tidak akan membuka mulut kepada siapa pun.

Ajeng, yang merasa dirinya masih berkuasa, mengancam Bagus untuk tetap diam selamanya. Perempuan itu ternyata masih berambisi untuk merebut kembali Raga Sedaya.

Demi memuluskan langkahnya, Ajeng pun mendatangi kantor perusahaan itu bersama Rangga. Ia berjalan berkeliling kantor dan memperhatikan semua pegawai, termasuk yang memuji kepemimpinan Yasmin.

Dalam hati, Ajeng tidak terima melihat Yasmin sukses menjalankan perusahaan yang dulu ia pimpin. Ia mulai merancang rencana untuk merebut kembali posisinya.

Ketika bertemu dengan Yasmin dan Romeo, Ajeng berpura-pura ramah. Ia bahkan memuji Yasmin, tetapi dengan cara yang penuh sindiran. Yasmin tetap menjaga sikapnya, tetapi merasa tidak nyaman dengan kehadiran Ajeng.

Apakah Ajeng mampu merebut kembali perusahaan dari tangan Yasmin? Saksikan sinetron Cinta Yasmin di RCTI, setiap hari pukul 22.00 WIB.**

(SIS)