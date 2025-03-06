Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 166

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 166 bercerita tentang Arkana yang gelisah karena teringat pada Amira terus. Bocah laki-laki tiba-tiba ingin berdoa untuk Amira.

Arkana kemudian bercerita pada Sarni kalau kembali memimpikan Amira. Di sisi lain, Biru dan Johan berduel sengit di rooftop. Hingga akhirnya Biru tertendang dan jatuh dari rooftop.

Sinetron Terbelenggu Rindu. (Foto: MNC Media)

Mengetahui insiden itu, Amira terlihat begitu panik. Polisi datang dan meringkus Johan beserta anak buahnya. Sementara itu, Elang dan Amira pun harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.

Sementara itu, Noah yang sudah pulang bertanya pada Vernie tentang Maudy yang liburan ke Korea Selatan. Pertanyaan Noah itu membuat Vernie curiga.

Apakah ada yang dirahasiakan Noah tentang Maudy? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu selengkapnya di RCTI, setiap hari pukul 19.00 WIB.**

(SIS)