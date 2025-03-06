Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 166

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |21:39 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 166
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 166. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 166 bercerita tentang Arkana yang gelisah karena teringat pada Amira terus. Bocah laki-laki tiba-tiba ingin berdoa untuk Amira.

Arkana kemudian bercerita pada Sarni kalau kembali memimpikan Amira. Di sisi lain, Biru dan Johan berduel sengit di rooftop. Hingga akhirnya Biru tertendang dan jatuh dari rooftop.

Terbelenggu Rindu
Sinetron Terbelenggu Rindu. (Foto: MNC Media)

Mengetahui insiden itu, Amira terlihat begitu panik. Polisi datang dan meringkus Johan beserta anak buahnya. Sementara itu, Elang dan Amira pun harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.

Sementara itu, Noah yang sudah pulang bertanya pada Vernie tentang Maudy yang liburan ke Korea Selatan. Pertanyaan Noah itu membuat Vernie curiga.

Apakah ada yang dirahasiakan Noah tentang Maudy? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu selengkapnya di RCTI, setiap hari pukul 19.00 WIB.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement