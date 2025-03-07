Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 9

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun 9 episode 9 bercerita tentang Murad dan Ujang yang mendatangi pabrik rengginang milik Cecep. DIa berencana untuk ikut acara pembukaan pabrik tersebut.

Sementara itu, Rendi merencanakan balas dendam ke Didu. Dengan alasan membahas uang ganti rugi untuk Udan. Rendi meminta Didu datang sendiri ke tempat di mana Rendi dikeroyok.

Kemudian tanpa sepengetahuan Didu, Rendi mengajak Leroy dan Kojek untuk mengeroyok Didu. Nikita yang sedang melintas melihat dua pencopet lari membawa hasil copetnya.

Nikita pun berhenti memarkirkan motornya, lalu menghadang dua pencopet tersebut hingga tersungkur. Apa yang akan terjadi pada Rendi setelah mengeroyok Didu?

Saksikan sinetron Preman Pensiun 9 di RCTI, setiap hari pukul 17.15 WIB dan 03.15 WIB.**

(SIS)