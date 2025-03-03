Advertisement
Sinopsis Sinetron Romansa Kampung Dangdut Episode 4

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |22:23 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Romansa Kampung Dangdut episode 4 bercerita tentang Saodah yang meluapkan amarahnya dan mengancam Raka untuk segera menikahi Galuh. Jika tidak, maka ATM dan motornya akan disita Saodah. 

Raka yang bingung pun merasa ancaman Saodah itu sebagai tekanan besar untuknya. Raka dan Galuh pun terlibat pertengkaran sengit di depan teras rumah. Adang kemudian menyindir alasan keduanya setuju untuk dinikahi, padahal tidak pernah cocok.

Di lain pihak, Desa Cikadal dan Desa Ciharum menggelar panggung dangdut secara bersamaan. Abidin cemas dan mendapat tekanan bahwa Galuh harus menyanyi. Dia kemudian mencari Galuh ke rumahnya namun tak seorang pun di sana.

Tak ingin berdiam diri, Abidin segera menghubungi Enjang untuk mencari informasi lebih lanjut tentang keberadaan Galuh. Enjang, yang terkejut dengan pertanyaan Abidin pun langsung bertanya-tanya apa ada sesuatu yang tersembunyi di balik kejadian ini.

Apa yang sebenarnya terjadi pada Galuh? Bagaimana nasib Raka di tengah ancaman Saodah? Semua terungkap dalam sinetron Romansa Kampung Dangdut yang tayang di RCTI, setiap hari pukul 04.30 WIB.**

