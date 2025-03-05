Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 7

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |18:20 WIB
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 7
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 7.
JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun 9 episode 7 bercerita tentang Agus yang menyerah karena tak kunjung mendapat pekerjaan. Ia pergi ke rumah Mahmud untuk meminta pinjaman modal untuk berjualan kopi keliling. 

Agus pun memberitahu Yayat kalau ia sudah mendapat modal. Agus dan Yayat akhirnya berjualan kopi keliling di taman. Sementara itu, Udan memaksakan diri untuk kembali ke terminal untuk menafkahi keluarganya.

Jack dan Otang kemudian menyarankan Udan untuk beristirahat total terlebih dahulu, baru kembali ke terminal. Sayangnya, Udan menolak ide tersebut dan dia langsung bekerja di bagian angkot.

Sementara itu, Rendi, Kojek, dan Leroy janjian di warung Gobang. Kojek datang lebih dahulu membuat Gobang curiga kalau Rendi cs akan berkumpul di warungnya. Dia pun langsung menghubungi Otang agar segera datang ke warung kopinya. 

Benar saja, Rendi dan Leroy tiba di warung Gobang kemudian memesan kopi. Otang yang tiba di warung tersebut berpura-pura tidak mengenal Gobang. Otang pun memperhatikan Rendi, Kojek dan Leroy. 

Halaman:
1 2
