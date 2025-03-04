Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 6

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |14:12 WIB
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 6
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 6 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun 9 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 6, Rendi mampir ke warung Gobang. 

Menurutnya, tempat itu nyaman, tenang, dan tidak berisik. Gobang pun merasa senang karena Rendi sering datang dan menikmati kopi di warungnya. Saat berbincang, Gobang memperkenalkan diri, lalu Rendi juga menyebutkan namanya.

Sementara itu, Cecep datang ke warung Gobang sebelum berangkat mencari kontrakan untuk usaha produksi rengginang. Ia bertanya kepada Gobang tentang penghasilannya dari warung kopi. Gobang menjelaskan bahwa penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 6
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 6

Obrolan mereka kemudian beralih ke kasus pengeroyokan Udan. Gobang tiba-tiba teringat kejadian itu dan bertanya kepada Cecep siapa pelakunya. Cecep pun menjawab bahwa orang yang mengeroyok Udan bernama Rendi. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement