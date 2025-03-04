Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 6

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun 9 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 6, Rendi mampir ke warung Gobang.

Menurutnya, tempat itu nyaman, tenang, dan tidak berisik. Gobang pun merasa senang karena Rendi sering datang dan menikmati kopi di warungnya. Saat berbincang, Gobang memperkenalkan diri, lalu Rendi juga menyebutkan namanya.

Sementara itu, Cecep datang ke warung Gobang sebelum berangkat mencari kontrakan untuk usaha produksi rengginang. Ia bertanya kepada Gobang tentang penghasilannya dari warung kopi. Gobang menjelaskan bahwa penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Obrolan mereka kemudian beralih ke kasus pengeroyokan Udan. Gobang tiba-tiba teringat kejadian itu dan bertanya kepada Cecep siapa pelakunya. Cecep pun menjawab bahwa orang yang mengeroyok Udan bernama Rendi.