HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Tangan di Atas Episode 5

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |22:12 WIB
Sinopsis Sinetron Tangan di Atas Episode 5
Sinopsis Sinetron Tangan di Atas Episode 5. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Tangan di Atas episode 5 bercerita tentang Ariel dan Diva yang terlibat dalam proyek kampus. Kegiatan itu mengharuskan mereka survey kebutuhan masyarakat secara langsung.

Di sela-sela kegiatan itu, Diva masih mempertanyakan terkait profesi sang ayah. Namun Ariel selalu menghindar. Tiba-tiba Diva mendapat telepon dari Angel yang ketakutan karena akun medsosnya hilang.

Hal itu membuat Diva curiga kalau Dermawan ada sangkut pautnya dengan hilangnya akun medsos Angel. Alhasil, dia mengikuti arah GPS mobil Dermawan hingga ke markas PP. 

Untungnya, security berhasil menghadang. Sementara para pengemis pun panik. Mereka semua membantu Dermawan untuk membongkar GPS yang ada di mobilnya.

Di rumah, Iqbal dan Nur pun punya masalah sendiri. Hal ini karena keluarga Iqbal selalu meminta mengirimkannya uang dalam jumlah besar. Sementara Syukron masih saja ingin terlihat lebih kaya dan lebih bahagia dari mantan istrinya.

