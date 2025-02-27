Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Tangan di Atas Episode 1 Maret 2025

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |16:45 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Tangan di Atas</i> Episode 1 Maret 2025
Sinopsis Sinetron {Tangan di Atas} Episode 1 Maret 2025. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Tangan di Atas episode 1 Maret 2025 bercerita tentang warga Sukamakmur yang bergabung dalam paguyuban pimpinan Dermawan. Menariknya, pria ini memegang prinsip ‘Ga Tiga’: Ga Bohong, Ga Emosian, dan Ga Kriminal.

Kehidupan warga Sukamakmur yang awalnya damai, mulai terguncang ketika Tukir, seorang anggota paguyuban ketahuan pura-pura cacat. Perilaku Tukir tersebut menyebabkan kekacauan yang memicu pertikaian internal di dalam komunitas.

Masalah tidak berhenti sampai di situ. Dermawan harus berhadapan dengan tantangan baru dari putrinya, Diva, yang menganggap keberadaan paguyuban pimpinannya merupakan hal hina. Diva bahkan berjanji untuk memulai hidup mandiri. 

Perjuangan Diva untuk hidup mandiri justru berujung pahit. Pasalnya, dia harus berhadapan dengan Ariel, teman kampus yang mengetahui pekerjaan ayahnya dan seluk beluk paguyuban pimpinan Dermawan.

Di sisi lain, kelompok pesaing bernama Pentol pimpinan Tole, mulai menarik perhatian warga Sukamakmur, termasuk Tukir dan Sri. Kondisi ini menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat Sukamakmur yang semula harmonis. 

Ketegangan semakin memuncak, ketika Dermawan mulai menyadari bahwa niat awalnya mendirikan paguyuban—untuk membantu warga beralih ke pekerjaan yang lebih bermartabat—ternyata semakin sulit tercapai.

Tantangan besar yang dihadapi Dermawan adalah menyatukan kembali warga Sukamakmur dan mengubah nasib mereka di tengah kekacauan yang terjadi. Sementara itu, Diva juga harus menghadapi perjuangan keras untuk membuktikan bahwa dia bisa hidup mandiri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement