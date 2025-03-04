Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 24: Pertemuan Yasmin dan Yudha

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 24, Dirga akhirnya berhasil menemukan Yudha Pratama, anak dari Pak Bagus, yang ternyata bekerja sebagai dosen di sebuah universitas.

Saat pertemuan itu, Dirga mencoba berbicara dengannya, Yudha langsung menolak dan menghindari percakapan itu.

Dirga kemudian memberi tahu Yasmin dan Romeo tentang situasi tersebut. Yasmin yang merasa penasaran memutuskan untuk mendatangi kampus Yudha dan berbicara dengannya secara langsung. Namun, saat Yasmin menyebut nama Pak Bagus, Yudha langsung berubah sikap. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal pria itu dan meminta Yasmin untuk berhenti mengikutinya.

Meskipun mendapatkan penolakan, Yasmin merasa ada yang disembunyikan oleh Yudha. Ia yakin bahwa Yudha sebenarnya tahu sesuatu, tetapi sengaja tidak mau mengungkapkannya.