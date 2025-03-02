Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 240

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |16:22 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 240
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin episode 240. (Foto: RCTI)
JAKARTA - Ajeng memarahi Dion di kamar Alysa karena dengan seenaknya mengaku sebagai bagian dari keluarga Cakradinata. Dion yang tidak terima malah balik mengancam Ajeng dan bilang kalau anak-anak Cakradinata bermasalah.

Sementara itu, Rangga menanyakan pada Ajeng apakah Ajeng mengenal Rommy Raharja dan Bagus. Ajeng bilang kenal dengan mereka. Keduanya adalah orang kepercayaan dan juga assistant pribadi Yoga.

Ajeng mengingatkan Rangga agar lebih dahulu menemukan Rommy atau Bagus, jangan sampai Yasmin yang menemukan mereka lebih dulu. Rangga pun langsung menghubungi Galang dan menjelaskan soal Rommy dan Bagus untuk menemukan mereka. Rangga juga marah pada Galang karena Galang tidak berhasil mengambil map yang ada di Yasmin.

Apakah Yasmin berhasil bertemu dengan Rommy lebih dulu di bandingkan Rangga? Saksikan Layar Drama “Cinta Yasmin” setiap hari pukul 21.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

(tty)

