Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 15: Pencarian Lapas Nurmala

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 15, Kasih berhasil melarikan diri dari kejaran Charly dan anak buah Marwan, karena tidak ingin tinggal di panti.

Ia pun berusaha mencari tempat yang aman. Saat kelaparan, Kasih memilih bekerja membantu seorang ibu di warung demi mendapatkan makanan.

Sementara itu, setelah kondisinya membaik, Nurmala dikembalikan ke sel. Namun, insiden besar terjadi di lapas—sebuah tabung gas di dapur meledak dan menyebabkan kebakaran hebat.

Para napi berusaha menyelamatkan diri, termasuk Nurmala. Saat hendak keluar, salah satu napi terjebak di bawah reruntuhan. Dengan sigap, Nurmala menolongnya, membuat para napi lain terkesan dan merasa berutang budi kepadanya.