TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 14

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |19:20 WIB
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 14
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 14. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 14 bercerita tentang Charly yang semakin sibuk mencari pekerjaan karena ditagih uang kontrakan. Ia mencoba meminjam uang ke temannya, namun ditolak.

Charly pun akhirnya menemui Marwan dan mengungkapkan niatnya untuk bergabung. Namun Marwan justru meminta Charly untuk membawa serta Kasih bersamanya. 

Akhirnya Charly mencari Kasih dan berhasil menemukannya setelah seharian mencari. Kasih pun senang karena Charly akhirnya menjemputnya.

Sayang, Kasih bukan diajak pulang ke rumah Charly, melainkan justru ke panti asuhan. Kasih terkejut karena Charly memaksa dirinya untuk tinggal di panti asuhan. 

Enggan tinggal di panti asuhan, Kasih memutuskan untuk kabur. Beruntung, Bara dan Mail membantu bocah perempuan itu agar tidak tertangkap oleh Charly dan anak buah Marwan. 

1 2
