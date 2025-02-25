Advertisement
TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 13

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |18:49 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 13 bercerita tentang Charly yang dipecat dari pekerjaannya. Hal itu membuatnya begitu kesal, apalagi usahanya untuk menemukan pekerjaan baru selalu berujung kegagalan.

Emosi Charly memuncak saat mengetahui gaji Kasih dipotong Rp100.000 untuk ganti rugi guci yang dipecahkannya. Pria itu kemudian mengusir Kasih karena menganggap bocah perempuan itu pembawa masalah. 

Setelah diusir Charly, Kasih pun menggelandang mencari tempat aman. Sementara itu, Nurmala merasa ketakutan akibat kesalahannya menelantarkan Kasih. Intan, narapidana hukuman mati, mencoba menenangkan Nurmala.

Bagaimana nasib Kasih setelah diusir Charly? Apakah Charly dapat menghadapi masalahnya? Saksikan sinetron Kasih Jannah di RCTI kanal digital 28 UHF setiap hari pukul 14.45 WIB.**
 

