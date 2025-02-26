Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 65-66

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 65-66 bercerita tentang Lingga harus pergi menggantikan ketua regu di wilayah lain sebelum staycation bersama Arini. Entah mengapa, Arini begitu sedih melepas Lingga.

Arini bertanya apakah ia dan Lingga sudah saling cinta yang berujung pada mereka saling peluk. Lingga kemudian pergi dan Arini pun pergi ke Griya Jinten untuk membantu Ratih make-up.

Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. (Foto: MNC Media)

Aliya yang penasaran dengan Griya Jinten pun memutuskan ke sana. Betapa kagetnya ia begitu melihat Melissa yang bekerja di sana. Arini yang baru datang pun melihat mereka berdua.

Sementara itu, Emil yang sudah tahu rencana Arini dan Lingga kembali merencanakan sesuatu. Apa yang akan ia lakukan selanjutnya ? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI setiap hari pukul 20.00 WIB.**

(SIS)