Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 64

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 64 bercerita tentang Arini yang sangat senang melihat Lingga begitu luwes dan akrab dengan anak kecil. Hal itu terlihat ketika dia berinteraksi dengan teman sekolah Saras.

Namun kebahagiaan itu Arini itu sedikit terganggu ketika dalam perjalanan pulang, mobilnya tiba-tiba mengeluarkan asap. Ia segera menepi dan menggendong Saras keluar dari mobil untuk mencari bantuan.

Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. (Foto: MNC Media)

Sementara mobilnya dibawa ke bengkel dengan derek, Arini dan Saras pun harus mencari taksi untuk pulang. Di tempat lain, Emil yang masih mengawasi Arini dari jauh mengetahui bahwa mobilnya rusak.

Dia kemudian berpikir untuk menggunakan kesempatan itu untuk mendekati Arini. Apa yang akan dilakukan Emil? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI kanal digital 28 UHF, pada Selasa (25/2/2025), pukul 20.00 WIB.**



(SIS)