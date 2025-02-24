Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 63: Kejutan Lingga untuk Arini

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 63 bercerita tentang Lingga yang mulai mempersiapkan hadiah ulang tahun untuk istrinya, Arini. Pria itu ingin mengajak sang istri untuk staycation di hotel impian Arini.

Sementara itu, Emil yang mendengarkan percakapan Lingga dan Arini pun merencanakan sesuatu. Di lain pihak, Widya akhirnya mencoba untuk ke gym. Di sana, ia malah bertemu dengan Rama dan tanpa sengaja hampir celaka saat menggunakan treadmill.

Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. (Foto: MNC Media)

Rama pun menolongnya sampai lupa mematikan Live Instagram. Aksi Rama menolong Widya itu kemudian menuai pujian dari followernya. Rama yang awalnya tidak suka dengan Widya kemudian berpikir ulang.

Hal itu karena Rama membutuhkan influencer sebagai pasangannya. Apakah Rama akan memacari Widya demi kontrak brandnya? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI pada Senin (24/2/2025), pukul 20.00 WIB.**

(SIS)