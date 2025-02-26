Advertisement
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 237

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |21:59 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 237
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 237. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 237 bercerita tentang Dirga yang akhirnya menemukan mobil Romeo. Namun dia tidak menemukan Romeo di dalam mobil tersebut. Dirga lalu menelepon seseorang untuk menderek mobil Romeo. 

Tidak lama kemudian, Rangga melihat ada seseorang yang menderek mobil Romeo. Ia lalu mencari Romeo dengan berjalan kaki dan akhirnya menemukan pria itu yang sedang berusaha kabur dari perampok. Rangga yang datang justru terkena luka tusuk.

Romeo mau mengambil ponsel Rangga di mobil, lalu ia bertemu mobil Yasmin. Dirga pun sampai di TKP, begitu juga dengan Nadim. Romeo masih belum bisa menjelaskan karena harus segera membawa Rangga ke rumah sakit. 

Nadim izin untuk olah TKP. Rangga kemudian dibawa ke rumah sakit bersama Yasmin dan Romeo. Yasmin melihat Romeo sangat perhatian dengan Rangga, padahal dia sudah jahat dengan dirinya. Apakah maksud di balik perhatian Rangga? 

Saksikan sinetron Cinta Yasmin di RCTI setiap hari pukul 21.45 WIB.**

(SIS)

