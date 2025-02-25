Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 236

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 236 bercerita tentang Yasmin yang mulai kembali masuk ke kantor. Dengan begitu, Romeo melepas jabatan CEO sementara yang diembannya untuk beberapa waktu.

Yasmin yang masih tidak terima dengan Rangga, jadi berpikir untuk memecatnya. Romeo yang hendak jalan ke rumah sakit, berhenti di ATM untuk mengambil uang. Namun Romeo justru ditodong pisau oleh dua perampok.

Romeo melawan hingga tidak bisa berkutik lagi. Para perampok mengambil seluruh uang Romeo, lalu mengikat dan menyumpal mulut Romeo. Para perampok kemudian menelepon bos mereka, tanpa Romeo tahu bahwa semua itu adalah ulah Rangga.

Sedangkan Yasmin jadi khawatir karena telepon Romeo tidak diangkat-angkat. Saat para perampok itu melihat panggilan dari Yasmin, mereka langsung membuang ponselnya. Apakah Romeo berhasil selamat?

Saksikan sinetron Cinta Yasmin di RCTI kanal digital 28 UHF, pada Selasa (25/2/2025), pukul 21.45 WIB.



