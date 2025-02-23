Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 235

JAKARTA - Sebelum pernikahan dimulai, Dion meminta Rangga menandatangi perjanjian mereka soal harta gono gini. Dion juga langsung mengkonfrontasi Rangga soal Galang adalah Prasetyo dan juga soal kematian Nathan. Rangga kaget dan marah pada Dion.

Romeo mencoba membetulkan kran air yang rusak saat Yasmin ingin mandi. Tapi nyatanya Romeo tidak bisa membetulkan kran tersebut. Yasmin dan Romeo akhirnya sudah berpakaian rapi untuk datang ke pernikahan Alysa. Mereka pun sudah sampai di rumah Cakradinata. Yasmin dan Romeo kaget melihat Dion dan Rangga bertengkar.



Apa yang akan dilakukan Rangga setelah diancam oleh Dion? Saksikan Layar Drama “Cinta Yasmin” setiap hari pukul 21.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

(tty)