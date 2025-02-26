Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron RCTI Preman Pensiun 9

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |20:45 WIB
Sinopsis Sinetron RCTI Preman Pensiun 9
Sinopsis Sinetron RCTI Preman Pensiun 9. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 kembali hadir dengan cerita lebih menarik dan penuh tantangan. Dibintangi Denny Firdaus hingga Abenk Marco mengangkat kisah para preman terminal yang harus beradaptasi dengan perubahan zaman semakin pesat.

Terminal tempat mereka bekerja sudah sepi. Tidak banyak lagi bus dan angkot yang beroperasi, karena sebagian besar penumpang beralih ke jasa travel, taksi, ojek online, atau bahkan sudah memiliki kendaraan pribadi. 

Keadaan ini membuat penghasilan Otang, Iding, Jack, Denny, Udan, dan Didan yang sebelumnya menjadi calo bis dan angkot semakin menipis. Akibatnya, mereka terpaksa berpikir untuk mencari pekerjaan atau bisnis baru.

Konflik mulai muncul ketika Udan, yang baru saja bergabung dengan jajaran preman terminal, memutuskan untuk mengundurkan diri lebih dulu. Udan ditawari untuk bergabung dengan kelompok pencari pelaku penggelapan mobil rental. 

Keputusan itu membawa malapetaka, karena suatu hari, Udan ditemukan dalam keadaan tidak sadar setelah dikeroyok oleh orang-orang yang diduga merupakan bagian dari sindikat penggelapan mobil.

Tak tinggal diam, Jack bersama para preman terminal lainnya memutuskan untuk mencari pelaku dan membongkar sindikat tersebut. Mereka bertekad menuntut balas atas kejadian yang menimpa Udan.

Sementara itu, Otang yang berencana meninggalkan dunia tersebut merasa kehidupan sebagai preman terminal sudah tak lagi menjanjikan berencana meninggalkan dunia tersebut dan mencari pekerjaan baru. 

