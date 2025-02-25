5 Program Spesial Ramadan RCTI Siap Temani Pemirsa dari Sahur hingga Berbuka

5 Program Spesial Ramadan RCTI Siap Temani Pemirsa dari Sahur hingga Berbuka. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Bulan suci Ramadan semakin dekat. RCTI telah menyiapkan berbagai program spesial untuk menemani ibadah Anda dari waktu sahur hingga berbuka puasa. Berikut lima program spesial RCTI selama bulan puasa.

1.Tangan di Atas

Memulai rangkaian tayangan Ramadan, RCTI menghadirkan sinetron Tangan di Atas yang dibintangi oleh Surya Saputra, Randy Martin, dan Armando Jordi. Cerita ini mengisahkan kehidupan warga Sukamakmur, sebuah desa yang terkenal dengan bisnis uniknya.

Warga yang tergabung dalam paguyuban pimpinan Dermawan tersebut menyediakan jasa untuk mendoakan orang lain. Paguyuban ini memegang tiga prinsip hidup: Ga Bohong, Ga Kriminal, dan Ga Emosian. Aksi mereka bisa ditonton mulai Sabtu, 1 Maret 2025, pukul 02.00 WIB.

2.Romansa Kampung Dangdut

Bagi penggemar drama romantis, Romansa Kampung Dangdut siap hadir dengan cerita menarik. Dibintangi Lesti Kejora dan Rizky Billar, drama ini mengisahkan Galuh Kejora, putri dari seorang penyanyi dangdut ternama, yang memiliki suara emas.

Diam-diam, Galuh sering berlatih dan unjuk kebolehan di hadapan teman-temannya. Namun, kehidupannya menjadi rumit ketika dijodohkan dengan Raka, anak Pak Kades. Saksikan Romansa Kampung Dangdut, mulai Sabtu, 1 Maret 2025, pukul 04.30 WIB.

3.Hafiz Indonesia