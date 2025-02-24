Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 12

Senin, 24 Februari 2025 |14:27 WIB
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 12
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 12. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 12 bercerita tentang Kasih dan Charly yang pergi bersama untuk mencari Nurmala. Sayang, mereka tidak kunjung menemukannya. 

Saat Charly dan Kasih di pasar, pria itu membelikan bocah perempuan tersebut sebuah boneka. Dengan begitu, dia berharap agar Kasih tidak tergiur dengan kebaikan Marwan yang juga membelikannya boneka. 

Charly juga meminta Kasih untuk mengembalikan baju dan boneka pemberian Marwan. Kasih menuruti perintah Charly tersebut yang membuat Marwan sangat kesal.

Sementara itu, Nurmala mulai mempersiapkan diri untuk menyerang Merry. Namun sayang, usahanya gagal. Merry justru menyerang balik perempuan itu yang membuatnya terkapar dan pingsan.

Mariska yang melihat kejadian itu langsung membawa Nurmala ke rumah sakit. Lalu bagaimana keadaan Nurmala selanjutnya? Saksikan sinetron Kasih Jannah di RCTI, pada Senin (24/2/2025), pukul 14.30 WIB.**

(SIS)

