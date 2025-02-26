Advertisement
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 365

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |20:11 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 365
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 365. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 365 bercerita tentang David yang mengetahui kalau Bastian adalah putra Jimmy. Dia pun minta maaf karena menjadi penyebab ayah Bastian bunuh diri. 

Di masa lalu, David menuduh Jimmy mengkorupsi uang perusahaan yang menjadi penyebab dia bunuh diri. Dari Bastian pula, David juga tahu kalau yang menyabotase proyek Pasha adalah pria tersebut.

Bastian kemudian menodongkan pistol ke David di atas rooftop disaksikan Adisty, Pasha, Elena, Audra, dan Ayu. David kemudian memegang tangan Bastian untuk menolongnya. Namun Bastian justru melepaskan pegangannya.

David menawarkan Ayu untuk mengelola bisnis WLA yang ada di London. Adisty dan Pasha juga mendukung hal tersebut. Setelah berpikir matang-matang, Ayu menerima tawaran David untuk memulai hidup baru dan move on dari semua yang telah terjadi di hidupnya. 

Saat Ayu sedang membereskan ruangan Reno, ia melihat surat tes DNA yang ternyata berisi bahwa Ashton bukan anak kandung Elena. Pasha dan Adisty yang membantu juga ikut melihat itu dan terkejut. Mereka segera memberitahu David di kantor.

