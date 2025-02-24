Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 363: Pasha Pulang!

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 363 bercerita tentang Pasha yang berhasil melarikan diri dari kejaran anak buah Bastian. Ia keluar dari hutan dan hampir saja ditabrak mobil yang melintas.

Pasha kemudian meminta tolong pemilik mobil yang nyaris menabraknya itu untuk membawanya ke kantor polisi. Dia berharap, bisa segera pulang dan polisi memeriksa keadaan Cantika dan orangtuanya.

Pasha juga menceritakan kalau dirinya terseret arus sungai pascaledakan tersebut. Polisi kemudian mencari kabar tentang Pasha di internet dan mendapati kalau pria itu dinyatakan sudah meninggal.

Kepada polisi, dia menjelaskan bahwa kabar kematiannya mencuat karena jam tangan miliknya ada di tangan salah satu mandor yang menjadi korban dalam ledakan itu. Polisi pun membantu Pasha kembali pada keluarganya.

Di kantor, Bastian kewalahan karena Audra marah kepadanya setelah mengetahui fakta bahwa Adisty adalah putri kandung David. Bastian yang mengantarkan Adisty pulang, merasa dilemma antara menghabisi perempuan itu atau tidak.