Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Eps 364

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 364 bercerita tentang Audra yang kecewa dengan Bastian. Dia merasa hanya dijadikan alat untuk memuluskan rencana Bastian untuk menghancurkan keluarga Wijaya.

Namun, Audra tak bisa berbuat banyak mengingat Bastian mengancam akan memberitahu David soal video Indira dan kematian Reno. Audra pun menceritakan kegelisahannya tersebut pada Elena.

Elena menjadi cemas, karena takut sesuatu terjadi pada David. Namun di lain pihak, dia juga tak bisa melakukan apapun, pasalnya Pasha sudah kembali. Audra pun syok dan bilang ke Elena kalau keadaan justru semakin bahaya.

Di sisi lain, Nora juga menekan Bastian untuk segera menghilangkan nyawa Adisty. Bastian kemudian pergi ke rumah David dan tak menyangka bertemu Pasha di sana. Sementara David pun merayakan kepulangan Pasha dengan makan malam bersama.

Pada momen itu, Adisty menyampaikan kabar bahagia kehamilannya kepada Pasha. Kabar itu membuat sang suami bahagia tak kepalang. Adisty mengaku, memberikan nama panggilan Bintang Kecil untuk bayi dalam kandungannya.

Nah, cerita sinetron Cinta Berakhir Bahagia selengkapnya bisa Anda tonton di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 16.45 WIB.**



(SIS)