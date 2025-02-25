Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Eps 364

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |18:20 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Eps 364
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Eps 364. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 364 bercerita tentang Audra yang  kecewa dengan Bastian. Dia merasa hanya dijadikan alat untuk memuluskan rencana Bastian untuk menghancurkan keluarga Wijaya. 

Namun, Audra tak bisa berbuat banyak mengingat Bastian mengancam akan memberitahu David soal video Indira dan kematian Reno. Audra pun menceritakan kegelisahannya tersebut pada Elena. 

Elena menjadi cemas, karena takut sesuatu terjadi pada David. Namun di lain pihak, dia juga tak bisa melakukan apapun, pasalnya Pasha sudah kembali. Audra pun syok dan bilang ke Elena kalau keadaan justru semakin bahaya.

Di sisi lain, Nora juga menekan Bastian untuk segera menghilangkan nyawa Adisty. Bastian kemudian pergi ke rumah David dan tak menyangka bertemu Pasha di sana. Sementara David pun merayakan kepulangan Pasha dengan makan malam bersama. 

Pada momen itu, Adisty menyampaikan kabar bahagia kehamilannya kepada Pasha. Kabar itu membuat sang suami bahagia tak kepalang. Adisty mengaku, memberikan nama panggilan Bintang Kecil untuk bayi dalam kandungannya.

Nah, cerita sinetron Cinta Berakhir Bahagia selengkapnya bisa Anda tonton di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 16.45 WIB.**
 

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement