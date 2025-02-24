Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 154: Misi Amira Bertemu Elang

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan semakin memuncak dalam sinetron Terbelenggu Rindu episode 154 yang tayang Senin, 24 Februari 2025.

Berbagai konflik mulai mencapai titik krusial, terutama dalam upaya Amira mengungkap kebenaran di balik buku harian Bidan Indah.

Maudy akhirnya mengambil langkah tegas dengan mengadukan semua perbuatan Imelda kepada Pak Chandra. Tidak terima dengan kelakuan Imelda yang semakin keterlaluan, Maudy berharap keadilan bisa ditegakkan.

Di sisi lain, Amira tengah menyiapkan kejutan untuk Biru. Saat kejutan itu berhasil, Biru pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Amira. Tidak hanya Biru, Amira juga bersyukur karena Biru selalu ada di sisinya di saat-saat sulit.

Amira memiliki tujuan lain yang tidak kalah penting. Ia ingin bertemu Elang, sekaligus mencari tahu kebenaran yang tersembunyi dalam buku harian Bidan Indah. Namun, perjalanannya untuk menemui Elang tidak akan mudah.

Sementara itu, Vernie memutuskan untuk menemui Elang di rumah sakit. Namun, setibanya di sana, ia dikejutkan dengan keberadaan beberapa polisi yang berjaga di depan kamar Elang.