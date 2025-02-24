Culture Shock, Series Baru VISION+ yang Suguhkan Humor dan Edukasi

VISION+ menggelar press conference series Culture Shock di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 21 Februari 2025. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – VISION+ resmi menggelar press conference untuk series terbarunya, Culture Shock, di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, pada 21 Februari 2025. Kegiatan tersebut dihadiri para cast, kru produksi, media, komunitas, dan penggemar setia.

Ajil Ditto, Maria Mary, Dhea Ananda, Sheila Kusnandi, Shahabi Sakri, Risma Nilawati, dan Riharsa berbagi pengalaman seru selama proses syuting berlangsung. Masing-masing mereka juga mengungkap tantangan dalam menghidupkan karakter masing-masing.

Keseruan bertambah dalam sesi Meet & Greet di mana para cast, sutradara, dan produser berbagi cerita tentang pengalaman di balik layar Culture Shock. Bahwa ada banyak momen penuh tawa hingga tantangan tak terduga dalam proses penggarapannya.

Press conference series Culture Shock juga dimeriahkan dengan penampilan spesial dari Faith Christabelle yang membawakan lagu-lagu hitsnya. Ada pula segmen stand-up comedy yang mengundang gelak tawa para undangan yang hadir.

Salah satu momen paling dinanti dari acara itu adalah sayembara ‘Ajil Ditto & Davina Karamoy Look a Like’ yang dimenangkan oleh tiga peserta.

“Series ini dikemas dengan sangat ringan, menghibur, unik, dan banyak kejutan. Kami berharap, series ini akan membuat penonton terhiburan,” ujar Thaleb Wirachman Wahjudi, Head of Production VISION+.