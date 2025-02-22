Series VISION+ Culture Shock Bawa Pesan Khusus untuk Gen Z

Series Culture Shock memulai debutnya di VISION+, mulai 21 Februari 2025. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Series Culture Shock akhirnya resmi memulai debutnya di VISION+, pada 21 Februari 2025. Series ini sarat nilai edukasi yang menghibur dan diharapkan mampu memberi pandangan berbeda kepada anak muda Indonesia.

“Series ini beda karena dia relate dengan kehidupan Gen Z! Berbeda dari proyek sebelumnya, kami mengimplementasikan sesuatu yang baru di dalamnya,” ujar Andi Boediman, CEO Ideosource Entertainment di iNews Tower, Jumat (21/2/2025).

Series Culture Shock bercerita tentang Riko (Ajil Ditto) yang merantau dari Muara Enim, Palembang ke Jakarta demi melanjutkan pendidikannya di SMA Nasional. Namun masa remajanya menjadi rumit karena diharuskan menjaga keperjakaan hingga usia 30 tahun.

Ajil Ditto berperan sebagai Riko dalam series Culture Shock. (Foto: MNC Media)

Jika melanggar, maka Riko akan meninggal dunia. Keharusan menjaga keperjakaan menjadi semakin sulit ketika dia berkenalan dengan Sabrina (Davina Karamoy), salah satu gadis tercantik di SMA Nasional.

Sebagai anggota Geng Lust, Sabrina memasuki fase di mana dia penasaran terhadap hal-hal berbau dewasa. Namun jika dibandingkan dengan anggota Geng Lust lainnya, Sabrina bisa dibilang cukup cupu.

Jay Sukmo, sutradara series Culture Shock mengatakan, Ajil Ditto dan Davina Karamoy seakan ditakdirkan untuk memerankan karakter Riko dan Sabrina. “Saya percaya, mereka bisa menghidupkan peran tersebut,” tuturnya.

Series Culture Shock mulai tayang di VISION+, pada 21 Februari 2025. (Foto: MNC Media)

Thaleb Wirachman Wahjudi, Head of Production VISION+ mengungkapkan, Culture Shock mengusung konsep drama komedi ringan dengan elemen slice-of-life yang lebih dekat dengan keseharian anak muda.

Tak sekadar mengangkat romantisme khas remaja, series ini juga menyajikan drama keluarga, pertemanan, hingga isu-isu yang seringkali dianggap tabu. Series ini mengingatkan penonton akan pentingnya pendidikan seks pada remaja.

Edukasi seks tak sekadar tentang kesehatan reproduksi. Lewat series Shock Culture, penonton remaja diberi gambaran tentang konsep consent, otoritas tubuh, dan bagaimana menjalani hubungan yang sehat.