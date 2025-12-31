Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Na Daehoon Resmi Ucapkan Ikrar Talak, Akui Lega Usai Ceraikan Jule

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |14:49 WIB
Na Daehoon Resmi Ucapkan Ikrar Talak, Akui Lega Usai Ceraikan Jule
Na Daehoon
A
A
A

JAKARTA - Na Daehoon resmi mengucapkan ikrar talak terhadap Julia Prastini alias Jule. Dia mengucap ikrar talak itu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa, 30 Desember kemarin.

Kuasa hukum Na Daehoon, Rio Rachmat Effendi, mengatakan kliennya mengucapkan talak tersebut secara langsung di depan majelia hakim.

"Sudah kemarin, Selasa 30 desember 2025 di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan," kata Rio dihubungi awak media melalui pesan singkat, Rabu (31/12/2025).

"Beliau datang langsung (ke PA Jakarta Selatan)," tambahnya.

Dalam proses itu, Daehoon tak banyak menyampaikan komentar setelah pengucapan ikrar talak berakhir. Daehoon hanya bersyukur dan mengaku lega lantaran proses perceraianya ini berjalan lancar.

"Ya bersyukur saja proses persidangan permohonan cerai talak nya berjalan dengan lancar," tandasnya.

Dalam amar putusannya, Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan cerai yang dilayangkan Na Daehoon terhadap Julia Prastini alias Jule.
Hakim juga memberikan hak asuh anak kepada Na Daehoon sebagai pemohon.

