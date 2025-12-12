Microdrama VISION+ Rasa yang Tak Pernah Terucap: Awal dari Sepiring Kenangan

Microdrama VISION+ Rasa yang Tak Pernah Terucap: Awal dari Sepiring Kenangan. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Bagi Anda pencinta drama romantis dengan latar belakang dunia kuliner, VISION+ akan menghadirkan microdrama Rasa yang Tak Terucap.

Kisahnya tentang Alya, sekarang koki muda yang mengelola restoran kecil bernama Dapur Lara. Meski sederhana, restoran itu dikenal dengan citarasa masakannya yang khas.

Masakan restoran itu selalu mampu meninggalkan kesan bagi pelanggannya. Sebagai ‘tokoh utama’ di balik menu-menu sedap Dapur Lara, Alya mendapatkan kemampuan memasak dari sang ibu.

Almarhumah ibunya dahulu seorang koki di sebuah restoran besar. Itulah yang membuat Alya jatuh cinta pada dunia masak. Bagi dia, menjadi koki tak sekadar profesi.

Baginya, menjadi koki adalah penghormatan terhadap sang ibu dan kenangan yang ditinggalkannya. Kehidupan Alya pun berubah ketika ia bertemu Revan Aditya, CEO sekaligus pebisnis kuliner ternama.

Kedatangan Revan ke Dapur Lara berawal dari upayanya menemukan koki berbakar untuk mengembangkan ekspansi bisnisnya. Namun saat mencicipi masakan Alya, Revan justru merasakan kembali kenangan masa kecil yang sudah lama ia lupakan.

Pertemuan tersebut menjadi awal dari kedekatan Alya dan Revan. Demi Alya, Revan pun mulai belajar memahami proses memasak serta nilai di balik sebuah hidangan.