TV SCOOP

Series Culture Shock Resmi Tayang, Bawa Pesan Relevan untuk Anak dan Orangtua

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |10:38 WIB
Series Culture Shock Resmi Tayang, Bawa Pesan Relevan untuk Anak dan Orangtua
Series Culture Shock Resmi Tayang, Bawa Pesan Relevan untuk Anak dan Orangtua. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - VISION+ resmi menayangkan series Culture Shock, pada 21 Februari 2025. Dibintangi Ajil Ditto dan Davina Karamoy, series ini menawarkan cerita remaja yang unik.

Mengusung isu sosial yang relevan dengan kehidupan remaja masa kini, series ini tersaji dalam balutan komedi ringan dan elemen slice-of-life yang terasa begitu dekat dengan anak muda.

Thaleb Wirachman Wahjudi, Head of Production VISION+ mengatakan, Culture Shock mengandalkan storytelling serta visual yang menggambarkan perubahan emosi dan pengembangan masing-masing karakter. 

Bintangi Series Culture Shock, Ajil Ditto Perankan Karakter Usia 17 Tahun
Series Culture Shock Bawa Pesan Relevan untuk Remaja dan Orangtua. (Foto: Okezone)

“Humor yang tersaji pun dibuat fresh dan menyesuaikan anak remaja,” kata Thaleb saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat, pada 21 Februari 2025.

Daya tarik utama series Culture Shock terletak pada kemampuan sutradara Jay Sukmo mengemas sebuah tema sensitif tanpa adegan eksplisit. 

Series ini menyoroti pentingnya pendidikan seks dalam perspektif yang lebih luas. Ia menjadi tontonan yang memberikan wawasan berharga bagi generasi muda dan orangtua.

Drama Culture Shock bercerita tentang Riko (Ajil Ditto), remaja asal Muara Enim, Palembang yang mendapat kesempatan melanjutkan pendidikannya ke Jakarta. 

