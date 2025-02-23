Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 62

JAKARTA - Arini dan Lingga menikmati waktu bersama setelah sekian lama menikah. Mereka bahkan merencanakan untuk staycation di tempat yang Arini inginkan. Tanpa mereka sadari, Emil diam-diam mengamati mereka. Dia telah memasang kamera pengintai dan memastikan bahwa rencananya berjalan dengan baik.

Di sisi lain, Aliya secara tidak sengaja melihat Arini dan Emil berbincang di koridor Gayo Coffee. Kecurigaannya langsung muncul. Dia yakin ada sesuatu antara Arini dan Emil. Aliya pun diam-diam mengambil foto mereka sebagai bukti, meskipun ia sadar bahwa Lingga saat ini tidak akan mempercayainya.

Apa lagi gebrakan Aliya untuk mendapatkan perhatian Lingga? Dan apa yang direncanakan oleh Emil? Saksikan Layar Drama “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

(tty)