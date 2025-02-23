Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 153

Imelda yang tidak terima Pak Chandra menikahi Maudy mulai membuntuti Maudy yang sedang pergi ke Mall untuk membeli cincin. Di lain sisi, Biru kaget mendapat undangan pernikahan dari Maudy dan Pak Chandra.

Sementara itu, Noah yang tahu bahwa Elang adalah adiknya Bidan Indah ingin menemuinya di ICU. Namun ia terpaksa mengurungkan niatnya setelah melihat dua orang polisi berjaga di depan ruang ICU.

Biru akhirnya menemui Elang dan menegaskan bahwa meskipun Elang telah menyelamatkannya dalam kecelakaan, hal itu tidak akan mengubah keputusannya untuk tetap melanjutkan laporan ke polisi.

